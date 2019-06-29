Клубы для пенсионеров пользуются популярностью в Тюменском районе

Около 400 пенсионеров принимают участие в работе 25 клубов для людей старшего поколения, созданных на территории Тюменского района. Здесь они интересно и с пользой проводят свободное время.

Клубы находятся в шаговой доступности от места проживания граждан предпенсионного и пенсионного возраста, и каждый при желании может стать его участником. Реализуя нацпроект "Демография". "Старшее поколение", эти общественные объединения стимулируют социальную активность людей зрелого возраста, помогают удовлетворить духовные потребности, используют накопленные знания и богатый жизненный опыт для общего блага.

Пожилые люди ведут активную культурную жизнь: в этом году они уже побывали в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, Ялуторовском остроге, краеведческом музее.

Со специалистом по адаптивной физической культуре практикуют занятия скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой.

Ни один праздник на селе не обходится без веселых и задорных активисток "Любавы".Совместно с Советом ветеранов "любавушки" демонстрируют свое мастерство на выставках прикладного творчества, конкурсах на изготовление кулинарного шедевра, проводят мастер-классы, участвуют в спортивных состязаниях. Одним словом, сами живут многогранной, интересной жизнью и другим пример подают.