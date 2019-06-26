Пять причин обновить роутер

Начнем издалека. Завершающий этап стирки — отжим – всегда был делом нелегким. Чтобы достать вещи из стиралки не только чистыми, но и сухими, требуется в среднем 1000 оборотов в минуту. А лучше – больше. С роутерами то же самое. Если вы хотите свободно перемещаться по квартире, оставаясь в сети, смотреть видео онлайн или играть без зависания и лагов, то пришло время задуматься о смене роутера на высокоскоростной. Предвидя возможный вопрос: зачем его менять, если и так все работает, мы подготовили сразу пять аргументов.

Зашумленность каналов

Проблема: Wi-Fi-роутеры, как и любая другая техника, использующая беспроводное соединение, работают на определенных частотах. Есть два основных диапазона— 2,4 и 5 ГГц.Большинство роутеров работают на частоте 2,4 Ггц. Радиоизлучение от самых простых бытовых устройств - микроволновой печи, беспроводной мыши, радионяни - происходит на этой же частоте, поэтому не удивляйтесь, если расположив роутер вблизи них вы не получите желаемое качество сигнала.

Решение: Выбирайте двухдипазонный роутер. Частота 5 ГГц намного свободнее, поэтому она гарантирует большую скорость без помех и разрывов. Однако стоит помнить, что чем выше частотный диапазон волны, тем медленнее она затухает. И хотя скорость передачи информации на 2,4 ГГц ниже, сигнал способен “достать” дальше. Иначе говоря, двухдиапазонный роутер – это как автомобильные дороги с обычными трассами и скоростными магистралями. Хорошо, когда есть и то и другое.

Устаревшая начинка

Проблема: Вы поменяли смартфон или ноутбук и теперь ваш гаджет быстрее "коробочки" с заветной надписью Wi-Fi, но использовать его по максимуму не получается. Почему? Самые очевидные причины — производительность и новые стандарты. Любой маршрутизатор – это целый мини-компьютер. Он имеет свой процессор, оперативную память и различные модули связи, которые с каждым годом становятся лучше, производительнее, дешевле аналогичных устройств прошлых лет.

Решение: Обновить роутер вместе с появлением нового стандарта связи. Это позволит вам несколько лет спокойно наслаждаться интернет-серфингом по максимуму. Современный стандарт 802.11ac, кроме ожидаемых более высоких скоростей, отличается тем, что сигнал передается на незашумленной частоте 5 ГГц. С учетом того, что многие живут многоквартирных домах и работают в офисах с большим количеством Wi-Fi-сетей, один только переход на более свободный частотный диапазон даст прирост в производительности сети.

Чем больше гаджетов – тем нижескорость?

Проблема: Каждый роутер рассчитан на определенную скорость передачи данных. Если вы выходите в интернет с нескольких устройств, то скорость между ними делится.Чем больше людей подключится к роутеру, тем ниже будет скорость соединения, и в какой-то момент ее не будет хватать, чтобы страницы нормально грузились.

Решение: Обращаем внимание на максимальную скорость приема и передачи данных, заявленные производителем, и учитываем площадь собственной квартиры. Это тот самый случай, когда здравый смысл решает все. Выбирайте оборудование под конкретное помещение и количество устройств, которые будут подключаться, а также скорость, которую может обеспечить ваш интернет-провайдер.

Очень много видео

Проблема: Вы купили роутер несколько лет назад. Например, пять. Установили и забыли. И вроде все работает. Вот только видео зависает. Приходится ставить на паузу и ждать, когда прогрузится. Потихоньку копится негатив: как же так вы платите деньги, а услуга не отвечает вашим ожиданиям?!

Решение: Давайте разбираться. Часто бывает так, что роутер для рядового потребителя стоит на одном уровне с пылесосом. Зачем его обновлять? С загрязнениями справляется и после уборки кажется, что чисто, но если присмотреться внимательнее, то видно, где осталась пыль. С роутером история похожая. Если вы купили роутер пять лет назад, но это значит, что разработчики создали его еще раньше, не рассчитывая на большое количество видеоконтента и устройств. Что это значит? Поменялись задачи и ваши потребности – меняйте устройство. И раз уж мы заговорили про пылесос, то обновляйте и его и роутер.

Мощность антенн и зона покрытия

Проблема: В разных уголках вашей пусть и небольшой квартиры – разный уровень сигнала, который иногда может и вовсе пропадать. Что делать?

Решение: Выбирать роутер с мощными антеннами. Причем количество внешних антенн – не показатель. Часто они скрыты внутри корпуса.На качество сигнала и радиус действия Wi-Fi влияет их мощность, которая обозначается цифрами с припиской mW (милливатт) или dBm (децибелы на милливатт), а также dBi (коэффициент усиления антенны). Чем эти значения выше, тем дальше будет доходить Wi-Fi-сигнал. Дополнительные преимущества - поддержка технологии MU-MIMO, при которой маршрутизатор взаимодействует сразу с несколькими устройствами одновременно, и технология Beamforming, которая определяет, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усиливает его. Таким образом, как бы вы ни перемещались по своей квартире, роутер обеспечит высокоскоростное соединение для каждого из ваших устройств.

Бонус для эстетов

Проблема: Вы – поклонник скандинавского стиля в интерьере - сделали ремонт, и черный роутер теперь не подходит к вашей идеальной гостиной.

Решение: Выбираем роутер в другом цветовом решении, например, белый. О вас уже позаботились и производители, и операторы связи, включив его в свою линейку. А если вам мешает заснуть подсветка индикаторов, то просто уменьшите ее. Такая функция теперь тоже есть!

В общем, что мы хотели сказать? Вряд ли вы ожидаете, что вещи будут сухими, если максимальный отжим вашей машинки 400 оборотов в минуту. Со скоростью интернета та же история: нужна максимальная – позаботьтесь о Wi-Fi-роутере, выберите быстрый и современный уже сейчас. Такой, который подходит именно вам. Сделать правильный выбор не переплатив, вам поможет "Дом.ru". Звоните прямо сейчас и специалисты компании проконсультируют вас по всем вопросам. Подробнее познакомиться с новой линейкой роутеров можно на сайте компании.