Список национального проекта "Культура" пополнил проект фольклорного ансамбля "Росстань"

ЦКиТ "Тюмень"

Культурно-образовательный проект фольклорного ансамбля "Росстань" под названием "Мир традиционной культуры" внесли в список национального проекта "Культура". В рамках него состоялась целая серия тематических мероприятий.

2019 год объявлен Годом театра, также в этом году юбилей сказки "Конек-Горбунок". Фольклорные ансамбли "Росстань" и "Яромилъ" в честь этих знаменательных событий воплотили в жизнь жанр всеми любимой сказки в тюменской школе №68.

В рамках проекта прошли и другие события: фольклорный праздник "Барыня-капустница", участие ансамбля в фестивалях "Самоварфест-2019" и "Русское поле".

Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест-2019" проходил в Москве на площади Промышленности ВДНХ. Это уникальный семейный фестиваль, объединяющий в себе традиции 190 народов России, а также наших соотечественников и русскоговорящих во всех уголках мира.

В течение всего дня перед гостями выступали ведущие фольклорные, музыкальные, хореографические коллективы из регионов, фолк-рок-группы. Завершился праздник дискотекой от российских звезд: Димы Билана, Валерии, Николая Баскова, группы "Градусы", Славы, Артика и Асти, Артема Качера и Альбины Джанабаевой.

Фестиваль славянской и казачьей культуры "Русское поле" прошел на Троицкой площади в Кургане. Мероприятие самое масштабное событие Курганской области. В рамках него выступили различные творческие коллективы на тему возрождения народных традиций, танцев, музыки и ремесел, а также славянских обычаев и фольклора.

Напомним, фольклорный ансамбль "Росстань" является коллективом Центра культуры и творчества "Тюмень" и является Лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей. Ансамбль создан в 1990 году на базе фольклорного отделения Тюменского училища искусств под руководством Деминой Лилии Васильевны.

Ансамбль "Росстань" реконструирует обрядовый фольклор старожилов и новопоселенцев Тюменской области (календарно-обрядовый комплекс, свадебный обряды). Коллектив активно участвует в организации престольных праздников области и города, пропагандирует декоративно-прикладное творчество, биссероплетение, плетение поясов и изготовление обрядовых кукол.