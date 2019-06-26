День рождения зубной щетки: непростой выбор простого предмета

Ежегодно 26 июня во всем мире отмечается День рождения зубной щетки. Этот простой предмет личной гигиены в действительности прошел огромный путь трансформации от обычной деревянной палочки в древности до современной инновации.

Зубные щетки придумали китайцы в 1498 году. Ручку они делали из кости или бамбука, а щетину – из грубых волос из задней части шеи свиньи. Затем эти приспособления распространились по Европе, но для изготовления щетины здесь использовали конский волос. В 1938 году начали использовать нейлон, а годом позже в Швейцарии появилась первая электрическая щетка. В России же зубные щетки возникли в 20-х годах XIX столетия. До этого за уходом за зубами использовали тряпочку и мел, березовый уголь.

Как отмечают специалисты крупнейшей в Тюмени сети стоматологических клиник "Мега-Дент", зубная щетка действительно является одним из главных предметов, обеспечивающих ежедневное здоровье полости рта, однако для того, чтобы эта цель достигалась эффективно, выбирать "помощника" нужно по нескольким параметрам.

К выбору зубной щетки нужно подходить индивидуально, с учетом чувствительности зубов и состояния десен. Если имеются проблемы с эмалью зубов, стоит пользоваться только мягкой или ультра-мягкой щеткой. При нормальном состоянии эмали подойдут более жесткие щетки, они лучше справятся с удалением зубного налета.

Для пациентов, проходящих ортопедическое и ортодонтическое лечение, рекомендуются специальные средства по уходу за полостью рта. Для ухода за брекетами наиболее эффективными являются многоуровневые зубные щетки, обычно центральные щетинки у них короче, чем крайние. Чистка вокруг протезов выполняется тонкими однопучковыми щетками. В случае металлокерамических протезов и имплантатов можно использовать электрические зубные щетки.

Нередко возникает вопрос, какие щетки лучше – ручные или электрические? Врачи советуют использовать для ежедневной чистки зубов классическую зубную щетку и пару раз в неделю чистить зубы электрической щеткой. Эффективность очищающего действия электрических щеток связана с возникновением микроциркуляции жидкости, за счет чего эффективно удаляется зубной налет. Ультразвуковые щетки имеют дополнительное преимущество – обезвреживание бактерий даже в поддесневых участках.

Но есть такие участки в полости рта, куда не может пробраться ни одна зубная щетка. На помощь приходит зубная нить, которая помогает очистить контактные поверхности между жевательными зубами, а также зубодесневые карманы, где часто скапливаются частички пищи и начинается активное размножение бактерий.

Зубная нить – это недорогой способ дополнительной чистки зубов, но современные стоматологи все чаще рекомендуют использовать для этих целей ирригатор – прибор, создающий струю воды, которая вымывает частички из самых труднодоступных мест. Его преимущество в нетравматичности, однако его стоимость намного выше, чем у зубной нити.

Лучше всего перед выбором своей идеальной зубной щетки и дополнительных средств гигиены проконсультироваться со стоматологом-гигиенистом. В сети стоматологических клиник "Мега-Дент" представлен широкий ассортимент зубных щеток Сuraprox - мирового лидера в производстве средств личной и профессиональной гигиены полости рта, а специалисты центра имеют огромный опыт по сохранению натуральной красоты здоровой улыбки.