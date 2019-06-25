Форум "Утро" приглашает на экскурсию

В День молодежи, 27 июня, 300 человек смогут почувствовать себя участниками молодежного форума "УТРО", который проходит с 20 по 30 июня на территории Тюменского президентского кадетского училища.

Участники акции с 18:30 смогут посетить семинар-практикум "Развитие креативности мышления" от Игоря Намаконова — автора книги "Кроссфит мозга", управляющего партнера MOST Creative Club, председателя Ассоциации интерактивных агентств (АИА), стать зрителями комедийно-музыкального шоу Студии "Союз". В программе также предусмотрены общение с участниками форума, посещение арт-деревни, турнир по игре в PlayStation и чемпионат по игре в "Крокодил" и "Мегакаркассон".

Чтобы провести День молодежи на форуме, нужно подать заявку на участие . Для этого надо:

• зайти на сайт АИС "Молодежь" в личный кабинет;

• перейти на вкладку "Мероприятия";

• найти событие "День молодежи на форуме Утро" и регистрироваться.

Также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте tmn-id.ru.