На тюменской площадке форума УТРО-2020 создали документальный спектакль

Подведены итоги форума уральской молодежи - три дня участники площадки "Урал творческий" создавали номера и постановки под руководством федеральных экспертов.

На творческой площадке соединились традиционные виды творчества и современные интернет-технологий. Свои наработки молодые люди представили во время итоговой трансляции.

"Я на форуме впервые. Онлайн-формат удобный, информация от спикеров на эфирах и внутри нашей театральной площадки воспринимается на ура. Если мне что-то интересно или непонятно, всегда есть возможность задать вопрос. Тебе обязательно ответят, подскажут, помогут, и это очень здорово. Очень рад, что стал частичкой такого события, — рассказал участник из Челябинска Олег Багабанов.

Театральное направление под руководством режиссера авторского театра "Эскизы в пространстве" Дмитрия Мышкина (Санкт-Петербург) презентовало концепцию документального спектакля на тему "Какое утро я не смогу забыть?". Он состоит из коротких видеозарисовок. В их основу легли истории, собранные за время форума под хештегом #подслушаноутро.

Для работы внутри творческих палаток были отобраны 107 молодых людей. Всего в направлении "Урал творческий" приняли участие 331 человек.

Помимо работы с экспертами в закрытых группах прошли девять открытых лекций от федеральных и региональных экспертов, присоединиться к которым смогли все желающие, пишет "Мегатюмень".