Сергей Мехнин: моя цель - мотивировать людей к здоровому образу жизни

На прошедшем молодежном форуме "Утро-2020" настоящую "Армейскую зарядку" для форумчан провел лидер движения Street WORKOUT и опытный тренер Сергей Мехнин. В своем интервью он поделился впечатлениями о форуме и сообщил о планах по развитию воркаута в Тюмени.

- Расскажите о своем участии на форуме "Утро-2020".

- На форуме я не в первый раз. До этого я неоднократно бывал на "Утре" в качестве участника и посетил много городов. Мне также доводилось выигрывать гранты на реализацию своих проектов, над некоторыми я работаю до сих пор. Конечно, побеждать получалось не всегда, но меня все равно замечали, а это тоже большой успех. В этом же году меня пригласили на форум как эксперта, чтобы провести "Армейскую зарядку".

- Чем вам запомнился этот форум?

- Этот форум всем запомнится своим необычным онлайн-форматом, и для многих он непривычен. Но "Утро" - это молодежный форум, а ребята привыкли проводить время в социальных сетях. Почти вся их жизнь сейчас в онлайне. Поэтому я уверен, что участники получили практический результат от форума.

- Трудно заряжать участников форума в начале трудового дня? Все удалось, как планировали?

- Проводить зарядку дистанционно, гораздо сложнее, потому что нет обратной связи. Я видел, что ребята оставляли комментарии, и надеюсь, что они все равно тренировались вместе с нами и получили пользу от проделанной работы. Но я живой и общительный человек. От встреч вживую я получаю гораздо больше удовольствия, потому что вижу настоящие эмоции людей.

- Не возникала ли у вас в начале работы на форуме мысль, что участники не оценят такой формат тренировок?

- Для многих работа в режиме онлайн непривычна. Но я убежден, что если человек заряжен на результат, то даже из дистанционной работы он извлечет максимум пользы.

- Вы лидер движения Street WORKOUT, но в этом году вам пришлось привычные уличные тренировки перенести в онлайн-формат. Как проходила ваша адаптация к новым реалиям?

- Воркаут - это доступная всем дисциплина, потому что заниматься можно где угодно и когда угодно. То, что нам пришлось перейти на работу в дистанционном формате, немного выбило из колеи. Но лично для меня это не стало проблемой, потому что я давно выкладываю в сеть мотивационные ролики и записываю тренировки. Мне приятно, что люди их смотрят и занимаются у себя во дворах, в скверах - везде, где есть площадки для уличных тренировок.

- Расскажите о планах по развитию воркаута в Тюмени.

- Идей по развитию воркаута много. Мне не хватает часов в сутках, чтобы реализовать все. Но в скором времени мы запустим проект, который называется "Сам себе тренер". Его суть заключается в том, что любой желающий через приложение в своем смартфоне сможет получать бесплатные тренировки. Для этого на 55 спортивных площадках в Тюмени будут размещены информационные щиты. Также люди смогут выкладывать видео своих тренировок в Инстаграм и за свою активность получать баллы, которые можно будет обменять на товары у партнеров проекта. Заниматься можно будет и на наших спортивных площадках. Сейчас мы занимаемся их строительством во дворах, скверах. До конца этого года в Тюмени появится 25 новых мест для уличных тренировок. Это отличная возможность для того, чтобы заняться своим здоровьем и привести себя в форму совершенно бесплатно.

- Возникли ли у вас во время форума новые идеи?

- Онлайн-формат форума показал нам, что мы должны быть готовы ко всему и уметь подстраиваться под любые изменения в жизни. Я думаю, что в итоге каждый участник вынес для себя что-то полезное. Уверен, что у многих родились и новые идеи, которые мы увидим на форуме уже в следующем году.

- Встретимся ли мы с вами на форуме "Утро" снова?

- Мне безумно хочется вновь стать частью этого события. Моя главная цель - замотивировать молодых людей на создание и реализацию новый крутых проектов. Для меня важно заряжать людей, которые меня окружают.

Дарья Юшкова