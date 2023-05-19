Праздник силы в Тюмени пройдет в эти выходные

Фестиваль "Тюмень Сильная" будет проходить в Тюмени 20 и 21 мая в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12). Фестиваль объединит атлетов на нескольких площадках. Workout-зона, турнир по смешанным единоборствам ММА, пауэрлифтингу, гиревому спорту и армреслингу, состязания по бодибилдингу, силовому экстриму, детский турнир по тяжелой атлетике – все это присутствующие увидят всего за два дня фестиваля.

Кроме того, у зрителей есть шансы попробовать и свои силы. Для самых юных участников фестиваля состоится забег "Тюмень Быстрая", дети от 5 до 12 лет посоревнуются в спринтерской дистанции 400 метров. А для зрителей постарше проведут конкурс "Мисс талия", "Мистер бицепс", "Мистер пресс".

Основная часть фестиваля пройдёт в Выставочном зале. Кроме спортивной части гостей также ждёт насыщенная развлекательная и культурная программа. Рядом, в сквере Якова Неумоева, развернутся многочисленные интерактивные площадки. Например, для зрителей пройдут мастер-классы по стрельбе из лука и по катанию на роликах. Площадки будут работать с 11:00 до 18:00.

Также публику ждут встречи с топовыми блогерами, показы фитнес-одежды, дегустация спортивного питания и чемпионат по поеданию бургеров.

В качестве гостей мероприятие посетят известные российские спортсмены: Михаил Кокляев, Иван Подрез, Руслан Проводников, Станислав Линдовер, Андрей Скоромный, Василий Грищенко, Дмитрий Яшанькин, Вячеслав Дацик, Денис Вовк, Николай Ясиновский.

Фестиваль "Тюмень Сильная" впервые состоялся в прошлом году, тогда он собрал более 700 спортсменов и более 5000 зрителей. В этот раз организаторы ожидают около 1500 спортсменов и более 10000 зрителей.

Подробная информация и положения о каждом турнире на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте. Вход на все площадки фестиваля свободный.