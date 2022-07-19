Московские воркаут-лидеры проведут мастер-классы в Тюмени

Тренировки и мастер-классы 23 и 24 июля поведут в Тюмени лидеры Street workout Москвы Михаил и Наталья Китаевы, сообщает депспорта.

23 июля показательные выступления, конкурсы для всех желающих и соревнования пройдут на воркаут-площадке в экопарке "Затюменский". Начало мероприятия 17.00, зарегистрироваться на участие можно здесь.

24 июля в 12:00 состоится встреча с гостями в воркаут-центре (ул. Мельникайте, 123а, 2 этаж, вход с торца здания).

Лидер уличного фитнес-движения Workout в России, основатель и капитан международной команды по Workout - “Mutantclan”, многократный призёр и чемпион соревнований различного уровня по стритлифтингу и воркауту, судья и организатор многочисленных спортивных мероприятий Михаил Китаев занимается спортом с юных лет.

У Натальи общий стаж в воркауте 7 лет. За эти годы она успела многого добиться, заслужив статус вице-чемпионки соревнований в абсолютной категории в номинации "Фристайл" 2019 г. (Афины), победителя воркаут-баттлов в женской категории 2020 г. (Прага), чемпионки мира по воркауту в категории “Strength” (выносливость) 2021 г, многократной судьи соревнований в номинациях "Двоеборье", Воркаут-Баттлы", "Фристайл" и "Workout Games”.

На своём примере Наталья старается привить любовь к спорту и занятиям на турниках у прекрасной половины человечества, личным примером показать, что воркаут, это не только "про мужчин".

Лидер тюменского воркаут-движения Сергей Мехнин: