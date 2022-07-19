Московские воркаут-лидеры проведут мастер-классы в Тюмени

Тренировки и мастер-классы 23 и 24 июля поведут в Тюмени лидеры Street workout Москвы Михаил и Наталья Китаевы, сообщает депспорта.
23 июля показательные выступления, конкурсы для всех желающих и соревнования пройдут на воркаут-площадке в экопарке "Затюменский". Начало мероприятия 17.00, зарегистрироваться на участие можно здесь.
24 июля в 12:00 состоится встреча с гостями в воркаут-центре (ул. Мельникайте, 123а, 2 этаж, вход с торца здания).
Лидер уличного фитнес-движения Workout в России, основатель и капитан международной команды по Workout - “Mutantclan”, многократный призёр и чемпион соревнований различного уровня по стритлифтингу и воркауту, судья и организатор многочисленных спортивных мероприятий Михаил Китаев занимается спортом с юных лет.
У Натальи общий стаж в воркауте 7 лет. За эти годы она успела многого добиться, заслужив статус вице-чемпионки соревнований в абсолютной категории в номинации "Фристайл" 2019 г. (Афины), победителя воркаут-баттлов в женской категории 2020 г. (Прага), чемпионки мира по воркауту в категории “Strength” (выносливость) 2021 г, многократной судьи соревнований в номинациях "Двоеборье", Воркаут-Баттлы", "Фристайл" и "Workout Games”.
На своём примере Наталья старается привить любовь к спорту и занятиям на турниках у прекрасной половины человечества, личным примером показать, что воркаут, это не только "про мужчин".
Лидер тюменского воркаут-движения Сергей Мехнин:
На протяжении всего лета наша команда проводит мероприятия с участием именитых спортсменов направления Street workout. Нас уже посетили чемпион России и Европы по стритлифтингу, чемпион России по воркауту и фристайлу, чемпион России по парной акробатике, многократный победитель силовых КРОССФИТ заруб vortex, xgain Павел Бабич и Денис Саратов, на счету которого такие рекорды, как брусья без веса - 444 раза, отжимания от пола -1300 раза, подтягивания-62 раза.
6-7 августа мы планируем провести воркаут-баттлы с участием спортсменов из Кургана, Тобольска, Нижнего Тагила и специального гостя из Москвы Владимира Тюханова - финалиста чемпионата мира по воркауту 2015 года, победителя соревнований по воркауту BarJunkies 2016 года в США, судья этапа Кубка мира по воркауту в Гонконге 2019 года.
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