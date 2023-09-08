В Тюмени по инициативе Героя России оборудовали у школы спортплощадку

Новую спортивную площадку по улице Ивана Словцова, 23 открыли в четверг в Тюмени, идея сделать около школы новый современный турниковый комплекс принадлежит Герою России замначальника ТВВИКУ Рустаму Сайфуллину, сообщил глава города Руслан Кухарук.

За короткое время была проведена совместная работа сотрудников управы Восточного административного округа и управляющей компании "Русь" с жителями дома по согласованию схемы размещения оборудования. В реализации проекта приняли участие тюменские организации. Глава города поблагодарил их представителей за обустройство спортивного ядра.

На площади более 170 "квадратов" установлен тренажеры и турниковый комплекс, площадка уже стала популярной у школьников.

На открытии представители движения Street WORKOUT Тюменской области и их лидер Сергей Мехнин провели на новой спортивной площадке мастер-класс.

"Рустам Галиевич, несмотря на серьезные травмы, он дважды получил ранения в ходе спецоперации, продолжает активно заниматься спортом – с улыбкой он 20 раз подтянулся и сделал жим. Для школьников Герой России – это отличный пример жизнестойкости и несгибаемой воли", - отметил Кухарук.