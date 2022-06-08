Александр Моор опробовал воркаут-комплекс в подшефном Краснодонском районе ЛНР

На стадионе спортшколы № 2 города Молодогвардейска в Краснодонском районе смонтировали воркаут-комплекс, отправленный тюменцами с первой партией гумпомоши, во время рабочей поездки губернатора лично опробовал турники.
"На деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Оборудование отправили в ЛНР с грузом гуманитарной помощи... Лично опробовал воркаут-площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний", - рассказал в своем Telegram-канале Моор.
Помимо спортплощадки, ребята получили от тюменцев еще и футбольные мячи.
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