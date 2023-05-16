Тюменцев ждут в Workout-зоне на фестивале "Тюмень Сильная"

Полторы тысячи силачей со всей России 20 и 21 мая примут участие в фестивале "Тюмень Сильная".

Фестиваль объединит зрелищные силовые и боевые виды спорта: пауэрлифтинг, ММА, силовой экстрим, Street Workout, бодибилдинг, гиревой спорт, CrossFit и армрестлинг. На фестивале пройдут несколько турниров по каждому из них.

Workout-зона станет одной из площадок фестиваля в эти дни. Более 100 атлетов покажут свое мастерство в стритлифтинге и воркаут-фристайле. 20 мая здесь пройдет открытый Кубок УрФО по стритлифтингу. Более 70 спортсменов выполнят отжимания и подтягивания на турнике с дополнительным весом. 21 мая в рамках фестиваля пройдет открытый чемпионат города Тюмени по воркаут-фристайлу. Каждый участник покажет трюковую программу на турниках, в которой продемонстрирует силу, выносливость и артистизм.

Выступать на Workout-площадке фестиваля будут не только тюменцы, но и гости из Сургута, Нефтекамска, Омска, Губкинского, Екатеринбурга, Миасса, Асбеста, Челябинска и Кургана. Возрастные категории участников – от 14 до 55 лет.

Лидер движения Street-Workout в России Сергей Мехнин:

В Тюменской области воркаутом занимаются более двух тысяч человек. Он дает базовую подготовку, подходит каждому, как до профессионального спорта, так и после него. Наш город – центр притяжения для воркаут-спортсменов. На мероприятия часто приезжают представители других регионов, потому что в Тюмени их проходит много, а "Тюмень Сильная" - одно из крупнейших. Мы ждем зрителей и болельщиков, обещаю, скучать точно не придется.

Подробная информация и положения о каждом турнире на сайте мероприятия - https://тюмень-сильная.рф/ и в группе Вконтакте - https://vk.com/tmnpower.