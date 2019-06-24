Тюменцам предлагают лично протестировать электронные медсервисы

17:37 24 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Протестировать медицинские электронные сервисы и возможности личного кабинета пациентов тюменцы смогут 27 июня в "Точке кипения" в Технопарке.

Участники семинара рассмотрят популярные услуги в сфере здравоохранения на портале услуг Тюменской области, проверят каждую из них на предмет удобства и доступности.

Сфера здравоохранения проходит интенсивную цифровизацию: появляются новые сервисы, автоматизируются процессы, медуслуги переводятся в электронный вид. Вместе с этим возрастает необходимость своевременного осведомления граждан об изменениях в работе медицинских сервисов, отмечают организаторы мероприятия.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (3452) 565-393.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019