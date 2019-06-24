Тринадцать воспитанников ОСШОР Луизы Носковой стали выпускниками

Фото ОСШОР Л.Н. Носковой

Выпускной вечер для 13 воспитанников тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой состоялся 21 июня на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Для ОСШОР этот выпуск стал юбилейным – десятым.

Праздник был тематическим – в этот вечер девушки и юноши почувствовали себя настоящими кинозвездами и получили своих "Оскаров". В этом году выпускницы Мария Шарина и Ляля Тумасома за успехи в учебе удостоены золотых медалей. По итогам конкурса, проводимого в течение учебного года, лучшим воспитанником ОСШОР 2019 года стал Виталий Гатилов, второе место занял Александр Буренков, третье – Станислав Ильиных.

В торжественной обстановке всем ребятам вручили аттестаты, а троим еще и знаки кандидата в мастера спорта: Александр Буренков, Ляля Тумасова и Мария Шарина выполнили нормативы в этом году.

Слова напутствия выпускникам сказали официальные гости, тренеры, воспитатели и спортсмены из самого первого выпуска ОСШОР. На мероприятии присутствовали заместитель председателя правления Тюменской областной федерации по лыжным гонкам и биатлону Павел Вавилов, директор Червишевской средней школы Татьяна Придорогина, классный руководитель выпускного класса Лилия Берковская, заместитель директора ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" Лариса Коровина и олимпийская чемпионка, директор ОСШОР Л.Н. Носковой, президент РОО "Олимпийский Совет Тюменской области" Луиза Носкова.

Выпускной – праздник не только для юных спортсменов, но и их наставников, сопровождавших их на пути спортивных достижений. Это тренеры по биатлону Евгений Панков, Николай Клыков, Николай Ильиных, Виктория Пантова, Владимир Клыков, Денис Бушманов; тренеры по лыжным гонкам: Евгений Ванюков, Николай Кошкин, Никита Сметанин, Павел Черемхин, Андрей Ярославцев, Виктор Ильин.

Вечер выдался насыщенным, веселым и очень трогательным, звучало множество добрых слов, выпускники участвовали в конкурсах и танцевали, а вкусным украшением торжества стал праздничный торт.