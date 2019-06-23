В Тюмени снимают боксерскую драму

Съемки полнометражной киноленты о боксере из сельской глубинки "Панчер" начала в Тюмени студия "ТриЭм" под руководством режиссера Михаила Музалевского.

По словам режиссера, это будет настоящая спортивная драма о непростой жизни боксера, сестра которого тяжело больна, и чтобы найти деньги на дорогостоящую операцию, он отправляется в столицу где будет выступать среди профессионалов. "ТриЭм" проводит съемки совместно со студией TT-production.

"В прошлом году мы выиграли грант от "Медиаполиса" на одну из сцен "Панчера". Однако для завершения полнометражной картины необходимы дополнительные ресурсы, поэтому сегодня мы ищем спонсоров. Для них у нас есть хорошее коммерческое предложение. Фильм мы планируем запустить в прокат в кинотеатрах нашего любимого города", − рассказал Михаил Музалевский.

Со слов режиссера, актерский состав ленты сформировался после проведения трех кастингов:

"Должен сказать, что я всегда приятно удивляюсь, когда вижу так много талантливых тюменцев, которые приходят к нам на кастинг. Исполнитель главной роли Иван Быков − титулованный спортсмен, окончивший школу актерского мастерства в Санкт-Петербурге. В основном в фильме принимают участие люди, чей опыт в съемках не велик, но их потенциал огромен. Мы стараемся дать им шанс раскрыть себя и показать всем на что они способны".

Это не первая работа тюменской студии, снимающий любительские фильмы. Полнометражная лента "Пистолет" вышла в свет 5 апреля 2019 года. "ВКонтакте" фильм посмотрели 785 тысяч человек, сообщает Moi-portal.ru.