Тюменская больница первая в УФО прошла сертификацию Росздравнадзора

Сертификат Росздравнадзора, подтверждающий качество и безопасность медицинской деятельности, первой в Уральском федеральном округе получила Областная клиническая больница №1 в Тюмени.

Как рассказали в пресс-службе больницы, оценка проводилась по 11 направлениям, среди которых – система управления персоналом, эпидемиологическая безопасность, хирургическая безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре и т.д.

Отметим, что аудит был инициирован руководством "ОКБ № 1" совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области. Аудиторскую проверку четыре дня проводила специальная комиссия во главе с заместителем генерального директора "Национального института качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Олегом Швабским.

План проверки был известен только самим проверяющим, "закрытых" помещений и тем для обсуждения с аудиторами не было - общались с врачами, медсёстрами, младшим медицинским персоналом и пациентами в палатах, перевязочных, операционных и т.д.

"То, что наша больница первой в УФО, и одна из немногих по стране получила сертификат – результат колоссальной работы всего коллектива и поддержка органов власти в должном оснащении клиники. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем стремиться и дальше идти в ногу со временем", – подчеркнул главный врач ОКБ №1 Сергей Ярцев.