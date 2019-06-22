Основные хирургические доступы рассмотрели на конференции в тюменском нейрохирургическом центре

Фото пресс-службы ФЦН

В течение двух дней участники международной конференции, прошедшей на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, получали теоретические и практические знания.

"Я не думаю, что я могу научить кого-либо хирургии, так как считаю, что хирургия – это то, что внутри вас, но я могу научить вас некоторым приемам и хитростям, которые дадут возможность развивать вам профессиональные навыки", - отметил Арне Рос, профессор, представляющий отделение нейрохирургии госпиталя Гетеборга (Швеция) во время общения с участниками курса "Основные нейрохирургические доступы", прошедшем на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Лекции читали врачи из Италии и Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Презентации были объединены в одну тему – "Основные нейрохирургические доступы". Курсанты прослушали доклады об основных принципах гемостаза в нейрохирургии, о разных видах нейрохирургических доступов, расширили свои познания в вопросах интраоперационных и ранних послеоперационных осложнениях и как с ними справляться, но наиболее интересной частью, по мнению участников конференции, стала практика. Мастер-классы по "живой хирургии" были организованы в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Посещать такие конференции, держать в руках уникальные инструменты, которых у нас, видимо, может и не быть, общаться с лидерами нейрохирургии – такого нигде нет", - признается Мадина Бижева из г.Нальчик (Кабардино-Балкария), победительница олимпиада молодых нейрохирургов этого года.

Практикующий нейрохирург из Смоленска Анна Иванова также признается: "Некоторые инструменты я впервые смогла опробовать здесь. Благодарна за такой курс. Считаю, что учиться никогда не поздно".

Организация конференций в Федеральном центре нейрохирурги в Тюмени направлена на профессиональный рост нейрохирургов и тех, кто видит себя в этой области. По мнению главного врача ФЦН, д.м.н., профессора, заведующего кафедрой нейрохирургии им. И.М.Сеченова Альберта Суфианова центр открыт для всего международного сообщества.

"Если мы видим, что человек увлечен, талантлив и из него выйдет высококлассный нейрохирург, то всегда ищем варианты для его обучения. Подчеркну, что центр, построенный государством, создан для лечения людей и тех, кто готов войти в мир нейрохирургии и стать мастером своего дела", - утверждает Альберт Акрамович.

Руководителя центра поблагодарили за высококлассную работу и возможность результативно обучаться выпускники кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. В этом году их трое: Иса Мухамедов, Александр Цицимушкин и Гаджиев Гаджимурат. Все они продолжат работу в медицинских учреждениях. Слова благодарности выразил и спикер курса из Рима (Италия).

"Дорогой Альберт, Вы для меня, как брат. И это братство означает помощь в различных проектах. Этот проект, который Вы реализуете в рамках образовательной группы FRIENDS, проходит на очень хорошем уровне, и я готов оказывать вам любую профессиональную поддержку, поскольку все это делается ради здоровья и жизни пациентов, в помощь людям и молодым специалистам", - отметил Лучиано Мастронарди, профессор, руководитель подразделения нейрохирургии госпиталя Сан Филиппо Нери в Риме. Он поблагодарил организаторов за приглашение и сказал, что обязательно вернется в центр.

Организаторами образовательного курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

Конференция завершилась вручением дипломов и сертификатов.