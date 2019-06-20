"Утро": молодые и креативные обсудят в Тюмени свои идеи и проекты

Первая смена молодежного форума "Утро" открылась в Тюменском президентском кадетском училище 20 июня. В течение пяти дней 515 представителей шести регионов Уральского федерального округа будут заниматься по шести направлениям: "Урал Политический", "Урал Городской", "Урал Цифровой", "Урал Экологичный", "Урал Предприимчивый" и "Урал Международный". Итогом станет защита идей на конкурсе проектов от Федерального агентства по делам молодежи.

Главной темой форума в этом году стал креативный капитал, поэтому церемония открытия смены прошла как импровизационное шоу. Так, прежде чем поприветствовать молодежь, полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову и губернатору Тюменской области Александру Моору пришлось ответить, какое дня них утро доброе, за что они любят Тюмень и Урал и как относятся к форуму.

Николай Цуканов отметил, что "Утро" у него олицетворяется с радостью, молодостью и креативом. "Ваши города, ваши регионы ждут новых идей. От вас зависит будущее нашей страны", - подчеркнул полпред, обращаясь к форумчанам. - Каждый креативный проект должен иметь не только начало, но и конкретный результат. Желаю участникам форума, чтобы после его завершения каждый из них смог реализовать свои идеи. В беседе с журналистами Николай Цуканов отметил качественную работу организаторов по подготовке площадки и хорошие условия для проживания и работы ребят.

Александр Моор на вопрос, за что он любит "Утро", ответил, что это отличная возможность пообщаться с молодыми людьми, напитаться их энергетикой и немножко стать моложе. "Здесь кипит вулкан активности. Результат работы форума – не просто общение, а конкретные проекты, востребованные людьми. Очень важно, что между участниками из разных регионов возникают горизонтальные связи. Это позволяет объединяться и получать гораздо более серьезные результаты. Креативные, умеющие нестандартно мыслить молодые люди нужны сегодня везде, в том числе в такой сфере, как государственное и муниципальное управление. Мы за активное движение и свежие идеи, которые делают жизнь людей лучше", – заверил губернатор.

После официальных приветствий и речей делегации из шести регионов представили творческие визитки. День продолжился вводными лекциями по основным направлениям и мастер-классы. Вечером участники вновь соберутся перед главной сценой, где состоится концерт группы Artik & Asti.

Особенность нынешнего форума в том, что в этом году у него появилось собственное приложение с игровой механикой на развитие креативного мышления. Она состоит из челленджей — заданий разной категории сложности, которые поделены по направлениям "Спорт", "Образование", "Медиа" и "Общение". За выполнение челленджей участникам начисляют юкоины — игровую валюту форума "Утро". Их можно обменивать на фирменную одежду или призы от партнеров форума прямо в магазине приложения YТРО. Кроме того, в приложении есть расписание образовательной программы своей площадки.

Еще одно важное новшество - любой желающий может следить за форумом онлайн и подписаться на ежедневную рассылку уникальных образовательных материалов от экспертов. Трансляции лекций, стримы ключевых событий, подкасты с экспертами и эфиры можно найти на специальной вкладке на сайте форумутро.рф. У онлайн-участников также есть возможность подписаться на рассылку и ежедневно получать материалы от спикеров по электронной почте.

В течение всей смены на форуме будут работать Арт-деревня и инфошатер о Тюменской области. В числе первых ее осмотрели почетные гости.

Подробности программы и новости о жизни форума - на сайте форумутро.рф.