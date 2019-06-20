Тюменцев приглашают на первый региональный урбанистический форум

Первый региональный урбанистический форум, посвященный созданию комфортной городской среды и комплексному благоустройства территорий, состоится в Тюмени 24 и 25 июня. Мероприятие будет открытым: тюменцы могут принять участие в обзорной экскурсии по городу и послушать выступления ведущих экспертов в области архитектуры и урбанистики.

Приглашенные гости совместно с представителями власти, бизнеса и архитектурного сообщества обсудят широкий спектр вопросов, связанных с созданием комфортной среды в регионах, расскажут о важности комплексного развития территорий, об общественных пространствах и их функции в жизни города, о предпроектных исследованиях, которые помогают избежать ошибок при дальнейшей работе архитектора, о том, как сделать пространство функциональным и удобным для жителей, и как правильно освещать и озеленять город, чтобы сделать его безопаснее, экологичнее и дружелюбнее.

В форуме примут участие Олег Шапиро, архитектор, сооснователь ведущего архитектурного бюро Wowhaus, Виталий Стадников, главный архитектор проекта Центра планирования и проектирования городской среды Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, Дарья Шорина, директор Института развития городской среды Нижегородской области, ландшафтное бюро AFA, авторы Сочи Парка, игрового корабля на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге и других проектов, Максим Любавин, социолог, партнер исследовательского бюро КБ23, Елена Дубнова, ландшафтный архитектор, руководитель студии "Архитектура живой формы", Илья Мочалов, ландшафтный архитектор, генеральный директор компании "Илья Мочалов и Партнеры", Сергей Жигалев, светодизайнер, партнер компании "Культура света", Святослав Мурунов, урбанист, идеолог сети Центров прикладной урбанистики, Никита Маликов, архитектор, 30 лучших молодых архитекторов по версии АрхМосквы, топ 85 лучших практикующих бюро по версии КБ "Стрелка".

С городом гостей знакомит Валерий Кулачковский, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТИУ, почетный архитектор России, главный архитектор города Тюмени с 1996 по 2002 годы.

Начало работы форума: 24 июня в 9.00. Желающие могут принять участие в обзорной экскурсии по городу и ознакомиться с перспективными площадками, планируемыми под комплексное благоустройство. Официальное открытие в 14.30. Полная программа появится позднее.

Место проведения: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142). Мероприятие открытое, требуется регистрация по адресу: info@rastam.ru

Организаторы форума: администрация города Тюмени, правительство Тюменской области и Торгово-промышленная палата Тюменской области.