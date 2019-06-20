Тюменское отделение "Двуглавого Орла" провело для активных школьников турнир по боулингу

Турнир по боулингу среди школьников состоялся в Тюмени. В состязании приняли участие около 50 детей и подростков с активной социальной жизненной позицией. Организатором мероприятия выступило тюменское региональное отделение общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", тем самым поддержав добрые начинания юных тюменцев и поощрив ребят за неравнодушие и трудолюбие, сообщили в пресс-службе организации.

Тюменские активисты общества "Двуглавый орел" этим летом активно взаимодействуют с школьниками, их родителями, педагогами. Вовлекая детей в различные мероприятия, организаторы доносят до них светлы мысли: делятся знаниями об истории России и родного края, знакомят с памятными местами в нашем регионе, связанными с историей Царской семьи, рассказывают об исконно русских традициях православия и тех ценностях, на которых строилось могущественное государство Российское. Дети как губки впитывают информацию, которая состоит не из сухих фактов, цифр, дат, а основывается на простых человеческих ценностях – добра, любви, милосердия, сострадания, трудолюбия, уважения к истории и любви к Родине, возвращения к истокам и неравнодушия к своим предкам.

Турнир по боулингу был пропитан этой энергетикой и проходил под знаменами "Двуглавого орла", при поддержке благотворительного фонда "Золотое детство". Участники собрались в назначенное время на четвертом этаже ТРЦ "Колумб" в центре "Мир боулинга". Сначала будущим спортсменам дали время для разминки и тренировки навыков. Затем началось волнительное состязание. Поддерживали команды родители и друзья.

"Мы можем, не задумываясь, сказать, что у наших детей "золотое" детство. Как прекрасно, когда организовывают такие мероприятия и это очень стимулирует наших детей и приобщает к здоровому образу жизни и доброте. Спасибо организаторам за такую возможность", — поделилась одна из мам участника турнира. Команды до последнего бились за призовые места. Для того, чтобы попасть в финал, нужно было получить максимальное количество баллов. Но никто из ребят не остался без подарков. Выбывшим командам вручали сладкие призы от Благотворительного фонда "Золотое детство", сертификаты в магазин корейской косметики "Keauty" и почетные значки общества "Двуглавый орел".

Командам, занявшим призовые места, вручили сертификаты на бесплатный час игры в "Мир боулинга", а также другие призы. Победителям достались часы от партнера – галереи часов "Техномир". Кроме того, наградили ребят, которые показали себя лучшими в личном зачете.

Благодарность за проведение турнира и предоставление замечательных призов организаторы выразили ТРЦ "Колумб" и управляющей Ольге Дроздецкой, которая присутствовала на мероприятии и помогала в организационных моментах.

Отметим, участники в команды были отобраны среди самых активных школьников Тюмени. Одним из главных критериев отбора стали трудовые успехи. Организаторы общались с директорами школ и педагогами, вожатыми пришкольных летних лагерей, чтобы они могли поощрить участием в турнире достойных детей.

С ребятами во время спортивного праздника общался руководитель тюменского регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" Игорь Ракша. Он напомнил учащимся и их учителям завет Государя Императора Николая II, который призывал к тому, чтобы в школе с образованием соединялись воспитание в духе веры, верности престолу и Отечеству и уважения к семье, а также забота о том, чтобы с умственным и физическим развитием молодежи приучать ее с ранних лет к порядку и дисциплине. "…Школа, из которой выходит юноша лишь с курсовыми познаниями, не сродненный религиозно-нравственным воспитанием с чувством долга, не только не полезна, но часто вредна, развивая столь пагубные для каждого дела своеволие и самомнение", — таковы слова последнего царя. И общество "Двуглавый орел" стремится следовать этому принципу.