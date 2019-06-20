Тюменцы выбирают лучшую базу отдыха

Популярный в городе проект "Афиша Тюмень" запустил новый рейтинг в своей социальной сети "ВКонтакте". На этот раз редакция решила выяснить, какой базе отдыха горожане отдают свое предпочтение. Проголосовать можно до 2 июля.

Летом как никогда актуален отдых на природе. Каждый может внести свою лепту в выборе самого живописного и комфортного для отдыха места. Принимайте активное участие в голосовании - кто знает, может быть, именно ваш голос станет решающим?

У каждого посетителя группы есть шанс проголосовать за понравившийся вариант, голосование анонимное, а итоги подведут 2 июля.

Десятку лучших баз отдыха, расположенных неподалеку от Тюмени, выбрало рейтинговое агентство "Сибирь". В список вошли: "Верхний бор", "Сосновый бор", "Боровое", "Пруд Лесной", "Аван", "Адмирал", Яхт-клуб "Рубин", "Затерянный рай", "Кулига-парк", "Лагуна".

База отдыха, набравшая больше всего голосов, будет награждена специальным дипломом от Афиши Тюмень, который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.

"Афиша Тюмень" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и других мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов. Узнавать новости культуры и анонсы мероприятий можно на сайте https://ktokuda.top/, а также в социальных сетях. Например, в группе "Вконтакте" есть удобный сервис – календарь событий. Официальный хэштег проекта "Афиша Тюмень" - #ктокуда72.