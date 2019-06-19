В садовом обществе скорая не могла проехать к подростку из-за закрытых ворот

В Тюмени проблемы с проездом скорой помощи к пациенту возникли 18 июня в садовом обществе "Лесная поляна". Автоматические ворота на въезде на территорию были закрыты, а местный охранник их так и не открыл.

Вызов на пульт диспетчера поступил в 4:01 утра. В садовом обществе стало плохо девочке-подростку. Прибывший на место автомобиль скорой помощи не смог проехать через автоматические ворота: они были закрыты, охранник не реагировал на вызов по кнопке, ситуацию не спасало и наличие камеры у ворот.

Диспетчер связался с теми, кто вызвал скорую, и выяснил, что у них тоже нет пульта от ворот. Только спустя 17 минут медики попали на вызов, когда один из дачников покидал территорию.

"Сотрудники скорой помощи оказали пациентке медицинскую помощь, ее необходимо было эвакуировать в больницу. Однако сделать им это удалось тоже лишь спустя 35 минут. Опять же благодаря заезжающей машине ворота открылись", — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

По словам фельдшера, попытки разбудить местных жителей ни к чему не привели: "Мы и мигалки включали, громко все было. Никто не вышел: ни охранник, ни соседи. Автомобилист, который нас выпустил, сообщил, что охранник должен смотреть по камерам и беспрепятственно пропускать скорую помощь".

Руководство скорой помощи написало письмо в управление МВД России по городу Тюмени с просьбой разобраться в произошедшем.