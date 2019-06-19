В Тюмени у Вечного огня зажгут свечи памяти

Акция "Свеча памяти" состоится в Тюмени 22 июня. В 4:00 на площади Памяти у Вечного огня будут образно воссозданы события трагического дня, в который началась Великая Отечественная война.
Во время школьного вальса на площадь ворвутся "солдаты", после чего состоится инсценировка боя с использованием пиротехники и имитацией артиллерийских выстрелов. Участники акции почтут память павших в боях Великой Отечественной войны и возложат цветы и свечи к Вечному огню. Всего в мероприятии примут участие порядка 350 человек.
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