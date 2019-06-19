Тюмень за день: 18 июня

Фото Дмитрия Сиялова

"Школа реставратора" для поисковиков проходит в Тюмени

Ежегодная "Школа реставратора" стартовала в Тюменском областном поисковом центре. Поисковики разберутся в основах музейного дела и обучатся восстановлению предметов Великой Отечественной войны.

Высшая школа экономики поможет Тюменской области создать НОЦ

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" оценит программу создания Западно-Сибирского научно-образовательного центра в Тюмени. Об этом договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов 17 июня.

В Тюменской области три муниципалитета избавятся от несанкционированных свалок

Более 117 млн рублей направит правительство Тюменской области на ликвидацию свалок в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском городском округе. Распоряжения о выделении средств 17 июня подписал губернатор Александр Моор.

Форум "Утро" впервые набирает онлайн-участников

Лекции общей образовательной программы и официальные события будут транслироваться в режиме онлайн на сайте форума. Любой желающий впервые может стать онлайн-участником: подписаться на ежедневную рассылку материалов образовательной программы и расписания онлайн-трансляций.

На улице Севастопольской частично ограничат движение

В Тюмени по улице Севастопольской на участке от улицы Энергетиков до улицы Рижской в районе домов №17 и №44 будет временно прекращено движение транспорта. На этом отрезке дороги пройдет ремонт ливневой канализации.

Тюменская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 18 июня подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Тюменцы участвуют в театральных семейных субботах

Новый творческий проект для многодетных семей "Театральные семейные субботы "Мы вместе" запустил детский центр "Грин-Ландия" совместно с Тюменской областной научной библиотекой. Проект реализуется в рамках национального проекта "Культура".