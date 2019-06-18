На пинавшего иномарку тюменца завели уголовное дело

В Тюмени уголовная ответственность грозит мужчине, который повредил чужую машину. Инцидент произошел 9 июня на улице Западносибирской.

Тюменец припарковал около своего дома Toyota Land Cruiser Prado и попросил находившегося рядом молодого человека, распивавшего спиртное, отойти подальше от его иномарки. Владелец машины ушел домой и вскоре услышал звук сигнализации. Нетрезвый мужчина, оскорбившийся на замечание, несколько раз пнул бампер иномарки и скрылся.

В результате полицейские задержали безработного 26-летнего тюменца, проживающего в том же районе, что и потерпевший. Ущерб владельцу авто составил свыше 50 тыс. рублей. В отношении молодого человека, повредившего иномарку, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Она предусматривает до двух лет лишения свободы.