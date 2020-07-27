Осуждена тюменка, которая спрятала машину от приставов

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в сокрытии имущества, подвергнутого описи и аресту .

По решению суда с тюменки была взыскана задолженность по кредитному договору в размере полумиллиона рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль Hyundai Porter, принадлежащий женщине, и оставил его ей на хранение. При проверке пристав не обнаружил машину у женщины, она ее спрятала. Говорить, где находится автомобиль, женщина отказалась.

Было возбуждено уголовное дело. В итоге суд назначил тюменке 240 часов обязательных работ.