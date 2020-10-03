Тюменцам разъясняют, кто может подать заявление о регистрации прав вместо собственника

Кто может провести электронную регистрацию права собственности на квартиру, рассказали в тюменском Росреестре.

По словам заместителя начальника отдела регистрации недвижимости в электронном виде Екатерины Кислициной, электронные сделки можно проводить как самостоятельно, так и через посредника. В качестве посредников, помогающих не только подготовить документы, но и направить их на регистрацию, могут выступать банки (обычно это касается ипотечных сделок), агентства недвижимости, нотариусы. Чтобы предоставлять такие услуги, у них должно быть специальное соглашение с Росреестром.

Кроме того, в августе этого года застройщиком зарегистрировано первое право собственности дольщика. Однако, если застройщики могут передавать документы на регистрацию без доверенности от собственника, то в остальных случаях посредники должны иметь законное право на такие действия в виде нотариальной доверенности или письменного согласия сторон.

Для регистрации сделки в электронном виде каждому её участнику (продавцу и покупателю) понадобится УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные подписи выдают удостоверяющие центры, аккредитованные в Минкомсвязи РФ. В том числе, выдача УКЭП - один из видов дополнительных услуг, предоставляемых тюменским филиалом Кадастровой палаты (далее – Филиал). Электронная подпись, выдаваемая Филиалом, позволяет пользоваться всеми электронными услугами Росреестра (кадастровый учет, регистрация прав, получение сведений Единого государственного реестра недвижимости), а также услугами других государственных органов и ведомств. Срок действия сертификата электронной подписи — 15 месяцев.

Вместе с тем, нормами действующего законодательства предусмотрена необходимость собственнику (физическому лицу) объекта недвижимости жилого назначения заранее уведомлять орган регистрации о том, что он намерен производить регистрационные действия в электронном виде по переходу (прекращению) прав на принадлежащие ему объекты. В случае отсутствия такой информации, орган регистрации обязан вернуть электронные документы без рассмотрения.

При этом норма о необходимости внесения в ЕГРН отметки о возможности государственной регистрации в электронном виде предусматривает некоторые исключения, к числу которых относятся органы власти, нотариусы, стороны договора купли-продажи объекта недвижимости, представившие документы с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом регистрации прав и случай, когда электронные документы подписаны электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты.

Преимущество электронной подачи заявления на государственную регистрацию заключаются более коротких сроках рассмотрения обращения. Так, например, только для нотариально удостоверенной сделки, поданной на регистрацию прав нотариусом в электронном виде, в законе содержится официально короткий срок — в течение одного рабочего дня. В остальных случаях — до 3 рабочих дней.