Тюменцам напоминают о сроках уплаты имущественных налогов

Жители Тюменской области, которые в 2019 году имели в собственности квартиры, дома или земельные участки, должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря 2020 года. После будут начисляться пени.

Более 700 тысяч уведомлений на уплату земельного, транспортного, налога на имущество направили собственникам в регионе. Общая сумма выплат составит более 2,8 млрд рублей. Деньги будут поступать в местные бюджеты: транспортный – в региональный, земельный и на имущество – в муниципальный. В дальнейшем эти средства направят на строительство, ремонты, благоустройство, социальную поддержку и т.д.

На официальном сайте УФНС есть сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", зайти в который можно через Госуслуги. Здесь можно получить уведомление, проверить наличие или отсутствие задолженности, провести оплату.

Если уведомление на руках, то внести указанную сумму можно также с помощью мобильного приложения, через банкомат или в отделении банка. Для этого использовать QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты – там же. Если уведомления нет, то дубликат можно получить в любом отделении налоговой службы или через МФЦ, предоставив соответствующее заявление.

Отметим, пенсионерам, инвалидам, многодетным гражданам, а в этом году и предпенсионерам налоговые льготы предоставлены в беззаявительном порядке, то есть они уже учтены при расчете налога, пишет "Вслух.ру".