Пьяный тюменец закидал чужую машину щебнем, а потом попытался угнать ее

В Тюмени в полицию обратился автовладелец, который сообщил, что его машину серьезно повредили. Подозреваемого в нанесении ущерба мужчину задержали на месте инцидента.
На улице Одесской 35-летний безработный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приметил автомобиль Toyota Corolla. Сначала он начал бросать в машину щебень, но на этом он не остановился. Тюменец разбил стекло, залез в автомобиль и попытался его угнать. Прибывшие на место полицейские не дали ему покинуть место преступления.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина решил повредить иномарку из чувства зависти. Размер ущерба оценили в 100 тысяч рублей. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Предъявляемая ему статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
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