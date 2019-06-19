Тюменскую круглую баню могут включить в реестр объектов культурного наследия

На сайте правительства Тюменской области опубликовано заключение государственной историко-культурной экспертизы по круглой бане на улице Ленина в Тюмени. В ней утверждается обоснованность включения здания, которое сейчас носит статус выявленного объекта культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Заказчиком экспертизы выступила Тюменская межрегиональная общественная организация "Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих". Экспертиза проводилась в ноябре 2018-го — июне 2019 года аттестованным экспертом из Томска. Круглой бане предлагается присвоить статус объекта культурного наследия регионального значения.

Напомним, что на протяжении долгого времени судьба круглой бани, уникального памятника конструктивизма в Тюмени, остается неразрешенной. До 2006 года здание использовалось по первоначальному назначению — как городская баня, а после было освобождено от арендаторов и закрыто на капитальный ремонт ввиду плохого технического состояния. К восстановлению объекта, находящего в муниципальной собственности, так и не приступили.

За последние годы круглая баня пережила многое: она теряла и вновь обретала статус выявленного объекта культурного наследия, горела, планировалась под снос для обустройства на этом месте парковки. За сохранение и реставрацию круглой бани все это время выступали местные архитекторы и неравнодушные горожане, разрабатывались проекты обустройства здесь культурных и молодежных пространств.

Здание бани нуждается в серьезном восстановлении. В частности на фасадах имеются многочисленные следы деструкции кирпичной кладки, трещины, необходим ремонт конструкциям и интерьерам.

Авторство проекта круглой бани в Тюмени связано с именами двух известных ленинградских мастеров архитектуры — Александра Никольского и Анатолия Ладинского. Общественная баня была построена в 1929–1931 годы.

"В архитектурно-художественном и типологическом отношении объект представляет ценность как уникальный в Тюмени и сибирском регионе образец архитектуры советского авангарда с ярко выраженными стилевыми чертами конструктивизма — ведущего направления в советской архитектуре 1920 — начале 1930-х гг. Объект служит воплощением замысла строительства экспериментальных круглых бань с идеальной технологической схемой, отразившей самые передовые достижения в архитектуре своего времени, является уникальным примером развития языка конструктивизма в архитектуре зданий коммунального назначения", — таким приводится описание объекта в заключении государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно федеральному закону об объектах культурного наследия народов РФ решение о включении здания в единый реестр памятников архитектуры на основе проведенной экспертизы будет приниматься региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Общественное обсуждение акта заключения государственной историко-культурной экспертизы по круглой бане пройдут в сроки с 17 июня по 5 июля 2019 года, после чего региональным комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области будет вынесено решение.