Тюменский духовой оркестр открыл проект "Музыкальное лето"

Фото Дмитрия Сиялова

Открытие проекта "Музыкальное лето" состоялось 16 июня на площади 400-летия Тюмени. Композиции Тюменского духового оркестра произвели настоящий фурор, и зрители, не задумываясь, пустились в пляс.

Несмотря на дождливую погоду, мероприятие началось в назначенное время. Завораживающие и вдохновляющие композиции оркестра разбавляли солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" Ирина Вайланд, Евгений Петропавловский и Михаил Шепеленко.

"Мы с мужем часто гуляем на площади 400-летия Тюмени, особенно нам нравится смотреть на фонтан. Как-то раз, прогуливаясь по площади, мы рассуждали о том, как было бы прекрасно, если бы здесь играла музыка какого-нибудь оркестра, и вот сегодня наша мечта осуществилась. Теперь обязательно каждое воскресенье мы будем наслаждаться творчеством этого замечательного оркестра. Спасибо организаторам за такую возможность", — поделилась семейная пара.

Оценить творчество оркестра и послушать живую музыку можно будет каждое воскресенье до 1 сентября на площади 400-летия Тюмени с 18 часов. "Музыкальное лето" — это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.

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Напомним, инициатором проекта выступила энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации города Тюмени. Мероприятие организуется совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".