Виктор Строгальщиков представит новую книгу

Виктор Строгальщиков презентует свою новую книгу "ЗАМ, или Сашины люди". Встреча с тюменским писателем пройдет 20 июня в литературно-краеведческом центре.
Новая книга была выпущена ограниченным тиражом. Вход на презентацию свободный, каждый сможет лично задать интересующие вопросы. Начало встречи в 17.00. Адрес: ул. Первомайская, 14.
Виктор Строгальщиков — автор книг "Слой" и "Слой-2", в 2007 году политический триллер "Слой" с двумя продолжениями "Край" и "Стыд" попали в финал премии "Большая книга" как единый цикл.
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