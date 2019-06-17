Виктор Строгальщиков представит новую книгу

Виктор Строгальщиков презентует свою новую книгу "ЗАМ, или Сашины люди". Встреча с тюменским писателем пройдет 20 июня в литературно-краеведческом центре.

Новая книга была выпущена ограниченным тиражом. Вход на презентацию свободный, каждый сможет лично задать интересующие вопросы. Начало встречи в 17.00. Адрес: ул. Первомайская, 14.

Виктор Строгальщиков — автор книг "Слой" и "Слой-2", в 2007 году политический триллер "Слой" с двумя продолжениями "Край" и "Стыд" попали в финал премии "Большая книга" как единый цикл.