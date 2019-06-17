В Казанском районе погребли останки солдата Ивана Бурашова

Фото: Областной поисковый центр

В селе Пешнево Казанского района прошла церемония погребения останков гвардии ефрейтора Ивана Бурашова. В августе 1942 года он погиб в боях западнее деревни Сметские Выселки Ульяновского района Орловской области.

Иван Васильевич Бурашов родился в 1907 году в деревне Архиповка Казанского района Омской области. Он был призван Казанским РВК в самом начале войны, в июле 1941 года. Дома у Ивана Бурашова осталась жена и пятеро детей — два сына и три дочери. В августе 1942 года Иван Васильевич погиб в боях на московском направлении. Последнее место службы — 1-й гвардейский мотострелковый полк 1-й гвардейской мотострелковой дивизии.

После получения похоронки в 1942 году жена заболела, в 1943 году умерли она и младшая дочь. Оставшихся четверых детей распределили в детский дом, они до сих пор общаются.

Останки солдата Ивана Бурашова были найдены поисковым отрядом "Архангела Михаила" (Московская область) 3 мая 2019 года в Ульяновском районе Калужской области. Личность удалось установить по вкладышу из медальона.

Усилиями специалистов Областного поискового центра, поискового отряда "Русичи" при взаимодействии с администрацией Казанского района был найден внук солдата — Иван Иванович Бурашов.

Проводить в последний путь солдата Великой Отечественной войны собрались родственники, поисковики, жители села, представители администрации и военного комиссариата Казанского муниципального района. Спустя 78 лет Иван Васильевич вернулся домой, его похоронили на кладбище родного села Пешнево, рядом с его женой.