В Тюменском драмтеатре поставят спектакль "Мертвые души"

Фото Екатерины Христозовой

Артисты Тюменского драматического театра планируют открыть новый творческий сезон музыкально-драматическим спектаклем "Мертвые души" по пьесе Н.В. Гоголя. Подготовка к постановке в современной инсценировке начнется после отпуска, с 5 августа.

Как сообщил директор ТБДТ Сергей Осинцев, это станет мировой премьерой. Над постановкой работает режиссер-хореограф Ирина Ткаченко, которая долгое время работала в "Театре-Театре". Ее "Сказка о царе Салтане" вошла в гастрольный репертуар пермского театра, который этим летом покажут на тюменской сцене. Над сценографией работает тюменский художник-постановщик Алексей Паненков. Музыку к "Мертвым душам" пишет московский композитор Ольга Шайдулина, пишет ИА "Тюменская линия".

Для исполнения роли в спектакле некоторым артистам понадобится освоить музыкальные инструменты. Например, Игорь Гутманис осваивает скоморошьи гусли, а Егор Медведев учится играть на гармошке, при этом раньше они даже не брали в руки эти инструменты. Но по сценарию должны будут исполнить то, что напишет для их партии композитор.

Кроме того, в новом 162-ом сезоне будет поставлен новый спектакль режиссера Данила Чащина "Иванов" по произведению А.П. Чехова. Кастинг актеров состоится уже в июне, а премьера намечена на ноябрь 2019 года.