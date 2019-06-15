Настоящее цирковое шоу с театральной постановкой развернется в "Воднике"

Фото ДК "Водник"

Театральная студия "Шанс" и цирковая студия "Бонифаций" представят свое творчество на отчетном концерте, который состоится 20 июня в 18:30 на сцене Дома культуры "Водник".

Целый год ребята трудились, чтобы представить зрителям свои лучшие номера. Гостям представят театральное действие, цирковое шоу и даже летающих слонов.

Коллективы занимаются в "Воднике" под чутким руководством профессиональных педагогов. Эстрадно-цирковой театр "Бонифаций" - молодой разносторонний коллектив, предлагающий окунуться в мир искусства посредством акробатики, гимнастики, эквилибристики, жонглирования, фокусов, клоунады, пантомимы.

Театральная студия "ШАНС" - коллектив, объединяющий детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники студии овладевают всеми видами сценического и актерского мастерства: культурой и техникой речи.

Всех желающих приглашают на захватывающий концерт. Вход свободный. Уточнить интересующие подробности можно по телефонам 8 (3452) 45-47-29 и 45-47-26.