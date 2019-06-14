По вине нетрезвых водителей на тюменских дорогах произошло 54 ДТП

С начала года в Тюменской области от управления транспортом были отстранены более 3400 водителей в состоянии опьянения. Из них 452 попались нетрезвыми за рулем уже не в первый раз в 2019 году.

Число ДТП по вине пьяных за рулем в этом году в регионе существенно уменьшилось — с 78 до 54. В этих авариях погибли 13 человек (в прошлом году погибло 10 человек), ранены 76 человек ( в 2018-м — 94 человека).

В Тюмени аварийность по вине водителей в опьянении осталась на уровне прошлого года — 23 ДТП (годом ранее — 22), но резко выросло число погибших в них людей — 9 человек. В 2018 году погибших в Тюмени по вине пьяных водителей не было, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Уменьшилось число дорожных аварий по вине нетрезвых водителей в Тобольске — с 7 до 4, а также в Тюменском районе — с 16 до 5.

Отмечается, что с начала 2019 года за повторное управление транспортом в состоянии опьянения 165 водителей были осуждены к обязательным работам, 37 — к лишению свободы условно, 46 водителей — к фактическому лишению свободы.