Тюменский сценарист и режиссер поулчил полмиллиона на съемки фильма

Шамиль Агаев на Всероссийском питчинге начинающих кинематографистов в Ставрополе получил главный приз за лучший игровой проект. на суд жюри он представил "Хэллоу, Грозный!" - короткометражку об европейце, попавшем в Чечню. Фильм войдет в киноальманах "Россия историй".
На питчинг было прислано 64 заявки, 10 из них прошли очную защиту. Проекты представили авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Махачкалы, Черкесска, Краснодара, Тюмени и Грозного.
В жюри в конкурса работали генеральный директор компании "КиноЭкспертиза" Олег Иванов, вице-президент Гильдии неигрового кино Никита Тихонов-Рау, Евгения Подобреевская из "Централ Партнершип", Александр Сотников из "Черноморской киностудии", член Союза кинематографистов России Валерий Баскаев, руководитель Молодежного центра Ставропольского края Иван Деревянко и директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, сообщил Шамиль Агаев.
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