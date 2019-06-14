Тюменский сценарист и режиссер поулчил полмиллиона на съемки фильма

Фото предоствлено Шамилем Агаевым

Шамиль Агаев на Всероссийском питчинге начинающих кинематографистов в Ставрополе получил главный приз за лучший игровой проект. на суд жюри он представил "Хэллоу, Грозный!" - короткометражку об европейце, попавшем в Чечню. Фильм войдет в киноальманах "Россия историй".

На питчинг было прислано 64 заявки, 10 из них прошли очную защиту. Проекты представили авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Махачкалы, Черкесска, Краснодара, Тюмени и Грозного.

В жюри в конкурса работали генеральный директор компании "КиноЭкспертиза" Олег Иванов, вице-президент Гильдии неигрового кино Никита Тихонов-Рау, Евгения Подобреевская из "Централ Партнершип", Александр Сотников из "Черноморской киностудии", член Союза кинематографистов России Валерий Баскаев, руководитель Молодежного центра Ставропольского края Иван Деревянко и директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, сообщил Шамиль Агаев.