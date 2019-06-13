В субботу тюменок ждут на профилактическое обследование в поликлиниках

В эту субботу, 15 июня, в Тюмени пройдет профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная вопросам женского здоровья. Для участия не нужна предварительная запись.

Тюменки смогут пройти обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Женщин проконсультирует врач акушер-гинеколог и при необходимости назначит дополнительное обследование.

Вести прием женщин будут специалисты кабинетов раннего выявления заболеваний во всех поликлиниках с прикрепленным населением. Пациентки, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.

Через неделю, 22 июня, очередная акция "Доктор с вами" будет посвящена мужскому здоровью.