Дорожные службы начали сообщать о нарушителях на трассах

Информацию о водителях-нарушителях начали передавать в ГИБДД дорожные службы, которые круглосуточно патрулируют федеральные трассы в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях.

"Если во время объезда дороги дорожный мастер стал свидетелем нарушения правил дорожного движения, он должен зафиксировать его на видеорегистратор и через дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" направить обращение в ГИБДД с требованием привлечь нарушителя к административной ответственности. Ожидается, что мера поможет дисциплинировать водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения", — рассказали в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Кроме того, подрядные организации, осуществляющие ремонт федеральных трасс, стали использовать в местах производства дорожных работ автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД.