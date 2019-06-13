Житель Тюменской области украл 150 литров пива

В полицию Голышмановского округа Тюменской области поступило сообщение о том, что из служебной машины неизвестный похитил три 50-литровые кеги с пивом.
По подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 35-летний мужчина. Он забрался в фуру через незапертую дверь прицепа и вытащил кеги с пивом.
"Краденое имущество он докатил до своего дома. Половину одной кеги подозреваемый успел выпить", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Уцелевшее имущество было изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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