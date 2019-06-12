Тюменцы смогут ознакомиться с "Сокровищами музеев России"

ТМПО

Выставка "Сокровища музеев России" откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 12 июня. Посетить ее сможет любой желающий абсолютно бесплатно.

Проект являет собой подарок жителям и гостям города в праздник – День России. Тюмень ПЕРВОЙ примет передвижную экспозицию цикла "Сокровища музеев России". Проект будет реализован в течение полугода в восьми городах Российской Федерации.

История российского искусства во всем его многообразии представлена в экспозиции. Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, начинают АРТ-тур по стране.

Коллекция охватывает период с XVIII века до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков произведений – от иконы до соцреализма – выдающихся российских художников.

На выставке в Музейном комплексе посетители познакомятся с полотнами кисти А. Антропова, И. Крамского, И. Левитана, И. Айвазовского, С. Виноградова, И. Горюшкина-Сорокопудова, И. Билибина, А. Лентулова, Ю. Пименова, П. Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Для тюменцев и гостей региона представлены все жанры живописи: портрет (парадный и провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. Разнообразие имен и произведений дают возможность проследить поэтапное развитие отечественного искусства.

Выставка создана в рамках Национального проекта "Культура" Патриаршим советом по культуре при участии проекта "Россия – Моя история", Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и Фонда "Прорыв". Кураторскую группу возглавила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Период работы выставки с 12 июня по 4 августа 2019 года.

Подробности по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115 или в группе https://vk.com/tmpo72.