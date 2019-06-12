Юные тюменцы укрепляют здоровье в реабилитационном центре "Родник"

В тюменском реабилитационном центре "Родник" в период летних каникул реализуют программы для детей и подростков, которые позволяют отдохнуть от школьных нагрузок, восстановить физические силы и укрепить здоровье. Для ребят предусмотрено четыре смены, насыщенных разнообразными видами деятельности.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, смены будут включать лечебные процедуры, купание в бассейне, физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия в творческих мастерских и массовые праздничные программы. В этом году будет реализована оздоровительно-образовательная программа "Истории старого чемодана, или Путешествие туда и обратно". Ребята отправятся в своеобразное путешествие по просторам нашей необъятной Родины, попутно изучая виды туризма.

Дети с нарушениями осанки смогут получать магнитотерапию, различные виды массажа, водолечение. Для них будет организована лечебная физкультура. При нарушениях нервной системы специалисты могут назначить транскраниальную магнитотерапию, седативные ванны, расслабляющие виды массажа. Для часто болеющих детей предусмотрены светотерапия, спелеотерапия, ингаляции. Если у ребенка имеется хроническое заболевание, то врачи "Родника" подберут и назначат индивидуальные поддерживающие процедуры.

Всего в центре "Родник" в течение лета смогут отдохнуть и поправить здоровье около 200 детей по путевкам софинансирования, на реабилитацию попадут 130 детей с инвалидностью, их будут сопровождать 95 взрослых. Центр посетят еще 200 детей с хроническими заболеваниями, а также 79 детей с поражением ЦНС — участников программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области.