Челюстно-лицевой хирург из Тюмени победил во всероссийской олимпиаде молодых специалистов

Фото: пресс-служба ОКБ №2

Тюменский доктор Денис Ермаков в числе победителей I Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии среди клинических ординаторов и молодых специалистов. Врач Областной клинической больницы №2 трудится в приемном отделении взрослого стационара около года, но успел зарекомендовать себя внимательным врачом и грамотным клиницистом.

Конкурс прошел по инициативе Омского государственного медицинского университета. Олимпиада состояла из нескольких этапов. Участникам предлагалось решить ситуационные задачи — на основе жалоб и результатов анализов условных пациентов выставить диагноз и определиться с тактикой лечения, а также продемонстрировать технику установки имплантата на модели челюсти и шинирования нижней челюсти при переломе. Мастерство челюстно-лицевого хирурга Дениса Ермакова было отмечено высоким баллом.

"В этом большая заслуга моих наставников — Ольги Дёминой, Рустама Бобоева и Григория Евтуха. Есть такие знания, которые невозможно получить в вузе — они передаются только от практикующих врачей. Сказалось и то, что работаю в приемном отделении экстренной больницы, это дает возможность состояться как профессионалу. Каждые сутки к нам обращаются до 50 пациентов, треть из них — дети. Большинству требуется помощь по поводу воспалительных заболеваний и травм лицевого скелета", — рассказал Денис Ермаков.

Так, недавно доктор Ермаков спас жизнь жительнице Казанского района, лицо которой почти насквозь проткнула ветка. Он вытащил из нее сучок диаметром почти 4 сантиметра.