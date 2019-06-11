Залог успеха компании – качественная реклама

Фото предоставлено студией "Ренессанс"

Качественная наружная и внутренняя реклама залог успеха любой компании. Профессиональные услуги предлагает студия дизайна и рекламы "Ренессанс". Специалисты в кратчайшие сроки изготовят качественную и "вкусную" рекламу.

Большой опыт специалистов компании позволяет в максимально короткие сроки изготовить рекламу любой сложности. Особым преимуществом студии дизайна и рекламы "Ренессанс" является предоставление клиенту бесплатного дизайн-проекта при изготовлении рекламы, а также бесплатные замеры.

Приятно удивит и стоимость работ: у компании собственное производство, поэтому цена самая дешевая по всему городу.

"Наши менеджеры постоянно проходят обучение и повышают свои знания. Мы всегда в курсе последних новинок и эффективных инструментов продвижения. Высоким уровнем профессионализма обладают и наши монтажники, они работают оперативно и качественно, а дизайнеры понимают клиента с полуслова", - делится заместитель директора студии дизайна и рекламы "Ренессанс" Иван Божин.

Среди услуг компании: наружная и внутренняя реклама, оформление интерьера, изготовление объемных переливающихся букв, вывесок и лайтбоксов, широкоформатная и интерьерная печать, изготовление витрин, тумб, стелл и не только.

Офис компании расположен в Тюмени по адресу 50 лет Октября, 73, строение 1, офис 1. Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8-912-385-15-16, посредством отправки письма на адрес электронной почты iwan0711@bk.ru или на страницах в Инстаграм и "ВКонтакте".