Более 110 млн рублей поступило в бюджет Тюмени в 2021 году от использования рекламных конструкций

Эксплуатацию и содержание рекламных объектов, размещение социальной рекламы на улицах города и контроль за соблюдением требований по оформлению и установке рекламных объектов обсудили городские депутаты на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

По данным администрации, на 31 декабря 2021 года в схеме размещения рекламных конструкций насчитывалось 1050 мест. В бюджет Тюмени за 2021 год поступило 110,67 млн рублей в рамках реализации полномочий по установке рекламных конструкций, из них плата по заключенным договорам составила 103 млн рублей, остальная сумма - штрафы за нарушение правил размещения конструкций и пени. Любая реклама в городе требует согласования в профильном комитете, при выявлении незаконно установленных конструкций или баннеров на зданиях принимаются меры по демонтажу. В прошлом году в городе было выявлено 515 самовольно установленных рекламных объектов, 262 из них демонтировали владельцы, получив предписания, остальное убирает с улиц города муниципалитет.

Депутат Николай Моисеев отметил, что в некоторых районах города можно увидеть старые выцветшие или изорванные ветром баннеры, и поинтересовался, следит ли администрация за внешним видом рекламных объектов. В администрации заверили, что по выявляемым фактам принимают должные меры.

Андрей Потапов и Виктор Бронников заинтересовались размещением социальной рекламы и предложили увеличить количество мест под рекламу патриотической направленности. Представитель администрации пояснила, что социальная реклама размещается на баннерах на безвозмездной основе, и отметила, что комитет по рекламе может положительно рассмотреть запрос на увеличение мест под размещение патриотических материалов или баннеров.

"Информацию администрации об эксплуатации рекламных конструкций и демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций в 2021 депутаты приняли к сведению, администрации города Тюмени рекомендовано продолжить работу по устранению нарушений требований действующего законодательства, муниципальных правовых актов города Тюмени, определяющих порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций", - подытожил обсуждение вопроса председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин.