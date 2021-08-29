Тюменские школьники знакомятся с современными профессиями

Форум карьеры для школьников состоялся в мультицентре "Контора пароходства" в рамках проекта Z CAMP. Участников познакомили с современными профессиями, а затем в ходе мастер-класс подростков учили управлять личными финансами на примере настольной игры.

В качестве спикеров были приглашены шесть представителей современных профессий, сферы деятельности определяли сами школьники в ходе опроса. Каждый эксперт должен был рассказать об особенностях своей профессии, образовании, уровне заработной платы и особенностях своей работы.

Про организацию событий рассказала Ксения Минина, о программировании - руководитель контроля качества креативного агентства Антон Иконников, Мария Малыгина поделилась особенностями таргетинга, графический дизайн презентовал Виталий Лазаренко, о диджитал стратегии и креативе говорила стратег рекламы Юлиана Китт, а на вопросы о СММ отвечала Анастасия Здорнова.

"Мы не ожидали, что получим 200 заявок на форум. Поиск профессии — очень востребованная у школьников тема и нужно проводить больше мероприятий по профориентации. Будем делать больше событий в этом направлении", — подытожил руководитель проекта Z CAMP Олег Войкин.

Во второй части форума финансовый консультант Алексей Денисенко рассказал школьникам, как откладывать деньги, вести бюджет и правильно инвестировать заработанные средства. В конце участников форума ожидала настольная игра "Денежный поток". Основная идея — исполнить выбранную мечту или увеличить доходы на 50 тысяч долларов, располагая только получаемой зарплатой. В каждой партии определили победителя — игрока, заработавшего больше всего средств и реализовавшего свою цель, пишет "Мегатюмень".

"Я пришла, чтобы ознакомиться с современными профессиями и убедиться в правильности своего выбора. Я с самого детства мечтаю стать актрисой. Благодаря форуму поняла, что смогу пойти в сферу рекламы", — поделилась участница форума, восьмиклассница Александра Шестакова.