Тюменцы узнают на лекции о влиянии рекламы на инстинкты человека

Популярный блогер и научная журналистка, автор и ведущая видеоблога "Все как у зверей" Евгения Тимонова выступит в Тюмени с лекцией о том, почему реклама действует на человека. Встреча состоится 5 декабря в 13:00 в кафе "Среда" по адресу ул. Герцена, 64. Лекцию можно также будет посмотреть онлайн.

Евгения Тимонова с 2012 года ведет программу "Все как у зверей" на Youtube, в которой объясняет поведение человека через аналогии с животным миром. На лекции в Тюмени в рамках проекта "КонцептХаб" спикер расскажет, как реклама залезает в голову и на какие кнопки нажимает, чтобы менять человеческое поведение. Евгения Тимонова расскажет об эмоциях, сверхстимулах, подражании и других древних способах манипулировать желаниями людей, пишет Moi-portal.ru.

"Каждый из нас хоть раз в жизни покупал что-нибудь ненужное, или, после просмотра рекламного ролика, просто мечтал купить ту, или иную вещь. Почему это происходит, мы узнаем на лекции Евгении Тимоновой", ‒ отметила руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.