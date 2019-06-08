Директор крупнейшего московского культурного центра встретилась с тюменцами

Фото МТ "Моя территория"

О приемах креативной экономики и современных формах к реализации событий рассказала тюменцам директор московского культурного центра ЗИЛ Ирина Смиренко.

Встреча прошла в преддверии открытия нового мультицентра "Контора пароходства", который станет event-площадки, объединяющей представителей креативных профессий и новых подходов. 13 активных тюменцев презентовали ей свои идеи, в том числе прикладные мастер-классы, программу по формированию медиасообщества, ярмарку hand-made, пишет Moi-portal.ru.

Ирина рассказала о фольклорном ансамбле "Ожерелье" и группе современных танцев. В первом выступают — 60-летние женщины, во втором — 20-25-летние парни. Когда организаторы попытались найти точки соприкосновения коллективов, зародилась идея креативной программы, в которой танцоры двигаются под аккомпанемент в народных костюмах, сообщает "Моя территория" редакции сайта Moi-portal.ru.

"У нас получилось сделать нечто переворачивающее сознание. А так как в Москве немыслимое количество предложений и люди постоянно ищут что-то новое, поэтому мы стараемся постоянно удивлять. И как показывает обратная связь, у нас это получается", – пояснила Ирина.

Также Ирина поделилась проектом "Музыка в метро", благодаря которому создали расписание выступлений уличных музыкантов со временем и местом. Таким образом, о солистах и группах начали узнавать и целенаправленно спускаться в метро, чтобы послушать их исполнение песен и игру на инструментах график находится в общем доступе сети.

Во второй части встречи прошел питч идей. Все желающие могли поделиться инициативой и получить обратную связь. Так, были представлены: летняя арт-резиденция Comic Camp'19 для художников, нуждающихся в свободном времени и пространстве для реализации новых проектов, hand-made ярмарка тюменских мастеров с мастер-классами, а также мастер-классы по писательскому и поэтическому мастерству и программа по формированию медиасообщества УФО "Киноляп".