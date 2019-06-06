Глава облздрава прокомментировала информацию о перебоях с инсулином

Директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова заявила, что в аптеках Тюменской области нет перебоев по получению инсулина пациентами с сахарным диабетом.

Информацию о закупках инсулина в стране со ссылкой на аналитическое исследование появилось в нескольких федеральных изданиях. В облздраве отмечают, что цифры для Тюменской области не актуальны и не учитывают временные рамки заключения контрактов.

"Все торги проходят своевременно, согласно действующему законодательству. Заключенные контракты в 2018 году полностью покрывают потребность первого полугодия 2019 года, — сказала Инна Куликова. — В настоящее время заканчивается процедура заключения контракта на закрытие потребности в инсулине до конца 2019 года". Она отметила, что инсулин в аптеках есть и был.

На 1 января 2019 года в Тюменской области зарегистрировано более 52 тыс. больных сахарным диабетом.