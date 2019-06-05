Юных тюменцев приглашают в летний лагерь ДК "Водник" и "Орфей"

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Тюменские дома культуры "Водник" и "Орфей" откроют этим летом три профильные смены оздоровительного лагеря дневного пребывания для детей возрасте от 7 до 14 лет.

Так, например, в ДК "Водник" 1 смена пройдет с 3 по 24 июня и будет посвящена году Театра. Ребята окунутся в волшебный мир закулисья. За время работы смены, отдыхающие познакомятся с видами театрального искусства, окунутся в его историю, от античности до наших дней. Дети примерят на себя не только различные роли и образы, но и познакомятся с театральными профессиями: актер, режиссер, звукоинженер, оформитель, бутафор и т.д.

По итогам смены будет выпущен спектакль "Весь мир - театр". В гости к ребятам придут греческие боги и расскажут об античном театре. Выучив элементы бытового танца, дети окажутся на самом настоящем балу, посвященном Дню рождения Пушкина.

Каждому ребенку представится возможность попробовать себя в роли актера-кукловода и принять участие в создании кукольного спектакля. Мастер-классы по кукловождению представят детям молодые актеры Театра кукол и масок Александр Панов и Антон Бартоль.

Сотрудники ДК "Водник" научат ребят создавать афиши, декорации к спектаклям и даже костюмы своими руками. Ежедневно ребят ждут занятия по технике речи, сцендвижению, вокалу, а на экваторе смены пройдет большой маскарад.

Главная цель летнего лагеря - оздоровить детей. Поэтому каждое утро будут проводиться: веселая зарядка, танцевальные флеш-мобы, прогулки по лесу, занятия в бассейне, подвижные игры и много всего интересного. Итоги каждого дня будут подводиться на отрядных свечках.

Вторая смена пройдет с 1 по 14 июля под названием "Город профессий". Каждый день жители города "Водника" будут знакомиться с различными профессиями. В гости к ребятам придут строитель и врач-стоматолог, юрист и работники силовых структур, актер и журналист, и др. Занятия будут проходить как в стенах "Водника", так и на настоящей строительной площадке или в салоне красоты для животных.

Дети пойдут на кулинарные мастер-классы, чтобы познакомиться с профессиями пекарь и кондитер. Посетив плавательный бассейн, ребята станут чуть крепче и увидят, как работает тренер по плаванию.

Во второй половине каждого дня ребят ждут увлекательные занятия по созданию замечательных вещей своими руками. Чтобы стать чуть взрослее и принимать участие в политической жизни нашей страны, дети смогут принять участие в веселой деловой игре "Выборы хорошего человека". И в этот день познакомятся с деятельностью депутатского корпуса.

Ежедневно ребят ждут веселые игровые программы, конкурсы и викторины, будет пройден не один увлекательный квест.

Третья смена продлится в период с 5 по 18 августа и примет ребят только на три часа в день. Дети будут изучать историю Тюменской области, знакомиться с городами родного края и каждый день вести календарь путешествий.

Ребята познакомятся с народными промыслами, попробуют сами расписать деревянную игрушку или своими руками создать северную куколку Клюковку. В конце смены они примут участие в ярком празднике, посвященном Дню области.

На каждой смене специалисты лагеря расскажут ребятам, что такое посткроссинг и мейл-арт, привьют культуру рукописного письма. В каждой смене дети напишут письма своим ровесникам из других городов России, а также будут работать редколлегии и блогеры, которые внесут все в "Живые журналы".

Не отстанет от коллег и Дом культуры "Орфей". Здесь для ребят тоже подготовили разнообразные смены. Первая смена ждет ребят в возрасте от 10 лет и старше. Она пройдет в период с 3 по 24 июня под названием "Легенда одинокого часовщика. Когда остановилось время".

В лагере будет работать два отряда: хореографической и спортивной направленности. Помимо основного творчества, дети будут заниматься декоративно-прикладным искусством и спортивно-оздоровительными играми на улице. Также для детей будут организованы культурно-досуговые развлечения.

С 8 по 20 июля начнет работу вторая смена под названием "Лето вместе с Орфеем". Ребятам будет предложено три занятия: мастер-класс на тему детского прикладного творчества, игровая программа, занятие вокалом и хореографией. В основе программы лежит три модуля: модуль декоративно-прикладного творчества "Занимательный HAND MAID", досуговый модуль "Вместе весело ИГРАТЬ" и творческий модуль "Калейдоскоп талантов".

В августе начнет работать третья смена. Она пройдет с 1 по 15 августа. Занятия и развлечения для ребят будут аналогичны второй смене.

Всех желающих приглашают в лагерь дневного пребывания. Успейте забронировать места для своих ребят. Организаторы обещают интересный и полезный досуг.

Уточнить интересующие подробности можно по телефонам +7 (3452) 47-93-90 ДК "Орфей" и +7 (3452) 45-47-29ДК "Водник".